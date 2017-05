Dibben wint tijdrit in Californië, Bennett nieuwe leider

Dibben wint tijdrit in CaliforniŽ, Bennett nieuwe leider H.Vviv 20-05-2017 01:32 print

Jonathan Dibben heeft de zesde rit in de Ronde van Californië gewonnen. De Brit van team Sky was in de tijdrit rond Big Bear Lake de snelste voor Brent Brookwalter en Andrew Talansky. George Bennet neemt in het algemeen klassement de leiderstrui over van Rafal Majka.

Filippo Ganna was de eerste die een goede tijdrit klokte. De Italiaan van UAE Team Emirates mocht lang plaats nemen op de hotseat, totdat Dibben de tijd verbeterde van Ganna. De Brit van team Sky was 21 seconden sneller en zou ook de zege pakken.

Van de favorieten klokte Bookwalter de eerste serieuze tijd. De Amerikaan was zeven seconden langzamer dan Dibben en zou op een tweede plaats eindigen. Kort daarna was het de beurt aan Talansky. De renner van Cannondale-Drapac leek op weg naar de eindzege met een tijd van goede tijd op zestien seconden van de winnaar, maar kort daarna kwam Bennet binnen. De Nieuw-Zeelander van LottoNL-Jumbo was maar twee seconden langzamer dan Talansky, waardoor hij aan de leiding in het voorlopige algemeen klassement. Toen Majka binnen was duidelijk dat Bennet de nieuwe leider in het algemeen klassement was.

Robert Gesink viel weg uit het de top tien van het algemeen klassement, nadat de Nederlander pech had gekregen. De renner moest de laatste vijftien kilometer afleggen op een gewone fiets. Sam Oomen is daardoor de enige Nederlander in de top tien. Hij staat voorlopig op de achtste plaats in het algemeen klassement.