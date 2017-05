'Real Madrid haalt 16-jarig talent voor 45 miljoen binnen' Redactie 20-05-2017 07:00 print

Real Madrid heeft de strijd om toptalent Vinicius Junior naar het schijnt gewonnen. De club uit Spanje zou een akkoord hebben bereikt met Flamengo.

Vinicius Junior wordt al langere tijd gevolgd door Europese topclubs. Het lijkt erop dat Real Madrid aan het langste eind heeft getrokken. Volgens Kléber Leite, oud-voorzitter van Flamengo, is een overgang bijzonder dichtbij.

Kléber beweert zelfs dat de deal al rond is. Real Madrid zou 45 miljoen euro betalen voor het 16-jarige talent. "Ik ben verrast door de dingen die ik lees. Hij zou zijn contract hier verlengd hebben, maar hij zit al bij Real Madrid", schreef de oud-voorzitter.

"De transferclausule werd van dertig miljoen verhoogd naar 45 miljoen. Dat is ook wat Real Madrid voor hem betaalt. Dat doen ze in termijnen en daar zijn ze nu mee begonnen", aldus Kléber over de komst van Vinicius.