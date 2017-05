Eerste vrouwelijke scheidsrechter in Bundesliga heywoodu 20-05-2017 00:03 print

De Duitse Bundesliga kent komend seizoen voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. Bibiana Steinhaus heeft te horen gekregen dat ze volgend jaar wedstrijden op het hoogste niveau mag fluiten bij onze oosterburen.

De 38-jarige politieagente is zeker niet onbekend met betaald voetbal. Steinhaus, de partner van de Engelse oud-scheidsrechter Howard Webb, fluit al zes jaar lang wedstrijden in de 2. Bundesliga. "Ik weet dat de media en het publiek toch wat anders naar mij zullen kijken, maar voor mij is het een droom die uitkomt. Ik heb er zin in om deze nieuwe uitdaging aan te gaan", aldus Steinhaus.

Zoals vele scheidsrechters heeft ook Steinhaus wel eens een aanvaring met een speler gehad. Kerem Demirbay van Fortuna Düsseldorf liet in 2015 weten dat vrouwen geen plaats hebben in mannenvoetbal. Niet geheel toevallig zei de gefrustreerde speler dat nadat Steinhaus hem een tweede gele kaart gegeven had. Hij bood overigens wel zijn verontschuldigingen aan, maar moest als straf een meisjeswedstrijd fluiten.

"Hopelijk wordt de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Bundesliga een voorbeeld voor jonge meiden om in haar voetsporen te treden", liet Reinhard Grindel, baas van de Duitse voetbalbond, weten. Op 1 juni kunnen we de Duitse overigens weer in actie zien: ze fluit dan de finale van de Champions League voor vrouwen. Lyon en Paris Saint-Germain spelen dan in Cardiff tegen elkaar.