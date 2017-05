FOK! Wat een weer: steeds beter

Zingt de vink vroeg in de meimorgen,

dan zal die dag voor regen zorgen.

Goedemorgen!

Gisteren is er aardig wat water uit de hemel komen vallen. Dat is echter de afgelopen avond en nacht weggetrokken naar het noorden. Vandaag hebben we perioden met zon. Toch zouden er in de loop van de ochtend enkele buien kunnen ontstaan, die misschien zelfs gepaard gaan met onweer. In de middag en avond neemt de buienactiviteit vanuit het westen langzaam af waarna het in de avond overal droog is. De temperatuur loopt op tot 18 graden.

De komende dagen krijgen we vrij warm en droog lenteweer met veel zon. Vanaf dinsdag is de zon wat minder te zien en wordt het ook koeler.

Ik wens jullie een mooi weekend met goed weer!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:37 Zon onder: 21:35 Zonkracht: 6/3





Wikiweetjes van vandaag 1750 Een groot deel van Enschede wordt door brand verwoest. 1875 De Meterconventie wordt getekend. 1932 Amelia Earhart begint aan de eerste non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan door een vrouwelijke piloot. 1940 In Auschwitz wordt een concentratiekamp ingericht. 1945 Canadese troepen arriveren op Texel; einde Opstand van de Georgiërs. 1977 Eerste vlucht van een Soechoj Soe-27 Flanker, een multirol-straaljager ontwikkeld in de Sovjet-Unie. 2006 De Chinese Drieklovendam in de Jangtsekiang wordt 's werelds grootste waterkrachtcentrale en dam. De constructie begon in 1994.



Ja, het zijn echt lammetjes (Foto: Disbatch)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected]onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!