Van autodief naar kindermoordenaar

In Mississippi hebben autodieven een jongetje van 6 doodgeschoten en in een greppel achtergelaten. Het joch was in de auto blijven wachten terwijl zijn moeder even snel een boodschap moest doen. Ze had de motor laten draaien. Op het moment dat ze de supermarkt inging, kwam er een auto aanrijden met drie inzittenden. Een van hen stapte uit en sprong in de auto om er vandoor te gaan. Dit alles werd door beveiligingscamera's vastgelegd.

Het jochie werd door een van de autodieven in de auto doodgeschoten waarna ze het ontzielde lichaam in een greppel achterlieten. De familie van het jochie is verbijsterd. "We hebben uren naar hem gezocht," aldus een tante van het ventje. "Ze hadden hem uit de auto kunnen zetten. Ze hadden hem gewoon kunnen achterlaten bij de supermarkt."

Inmiddels zijn er drie verdachten, van wie twee minderjarig, opgepakt en aangeklaagd voor moord. De twee minderjarigen zijn elk 17 jaar en hebben daarmee pech, want in de staat Mississippi worden 17-jarigen voor moord berecht als een volwassene. Mocht het drietal inderdaad voor de brute moord veroordeeld worden, maken ze kans om tot de doodstraf veroordeeld te worden.