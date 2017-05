Eerste seizoenszege voor Roompot in Noorwegen door Weening H.Vviv 19-05-2017 19:19 print

Pieter Weening heeft de derde etappe gewonnen in de Ronde van Noorwegen. De Nederlander van Roompot-Nederlandse Loterij kwam solo aan na 192 kilometer. Hij is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Voor Roompot-Nederlandse Loterij is dit de eerste overwinning in het seizoen.

Op het heuvelachtige parcours tussen Hamar en Lillehammer werd er in het begin flink gekoerst. Pas na vijftig kilometer ontstond de vlucht van de dag met zes renners met daarbij een Nederlander: Sjoerd van Ginneken van Roompot-Nederlandse Loterij. Het zestal zou een maximale voorsprong van iets minder dan vijf minuten krijgen, maar in de finale werden ze gegrepen door het peloton.

Op de laatste heuvel van de dag koos Sander Armée samen met Rob Power de aanval. De twee kregen gezelschap van Edvald Boasson Hagen, Simon Gerrans, Andreas Vangstad en Weening.

Op twee kilometer van de streep sprong Weening weg uit de kopgroep. De Nederlander hield zijn voorsprong en kwam solo aan. Op twee seconden de Belg Armée tweede voor de Australiër Gerrans.

Weening neemt in het algemeen klassement de leiderstrui over van Boasson Hagen. De Nederlander heeft in het klassement op Armée en Gerrans. Vorig jaar won Weening het algemeen klassement in Noorwegen.