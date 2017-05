Bertens halve finaliste in Rome Peterselieman 19-05-2017 18:00 print

Tennisster Kiki Bertens is voor de eerste keer in haar carrière doorgedrongen tot de halve finale van een WTA Premier 5-toernooi. Op het gravel van Rome zegevierde de Nederlandse (WTA-20) met 6-3 en 6-3 op de Australische Daria Gavrilova (WTA-33).

Gavrilova was vanuit de kwalificaties het hoofdtoernooi binnengedrongen en had onderweg al Madison Keys (WTA-13) en Svetlana Kuznetsova (WTA-8) gestuit, maar tegen Bertens was ze niet opgewassen. De Australische kwam weliswaar via een break 1-0 voor te staan, maar daarna kwam Bertens op stoom en brak haar opponente in de eerste set tweemaal.

Ook in set twee kwam Bertens al snel twee breaks voor te staan, maar in een slordige vierde game leverde de Nederlandse plotseling haar service in. Op de stand van 5-3 werkte Gavrilova drie wedstrijdpunten weg, maar nummer vier was raak voor Bertens.

In de halve finale neemt de Nederlandse het op tegen de nummer vier van de wereld Simona Halep. De Roemeense rekende eerder vandaag met 6-2 en 6-4 af met de Estse Anett Kontaveit (WTA-68).