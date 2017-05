Pirelli schrapt harde banden voor Silverstone Peterselieman 19-05-2017 12:13 print

De Formule 1-coureurs kunnen opgelucht ademhalen, want de harde banden van Pirelli blijven voorlopig in de kast. Dit compound zou in juli ingezet worden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië in juli, maar in plaats daarvan wordt superzacht gebruikt.

Afgelopen weekend in Spanje konden de coureurs voor het eerst rijden op de harde band, maar behalve op de vrijdag werd het rubber door niemand ingezet. De reden was dat het compound te hard werd bevonden door alle coureurs. Daarom is na overleg besloten om op Silverstone te kiezen voor superzacht, zacht en medium compounds. Dit rubber wordt ook ingezet tijdens de race in Azerbeidzjan, terwijl in Monaco, Canada en Oostenrijk gereden wordt met ultrasoft, supersoft en soft.

Per raceweekend heeft een coureur dertien setjes banden beschikbaar, waarvan van iedere compound minimaal een setje moet worden gekozen. De rest is aan de coureurs en teams om te bepalen.