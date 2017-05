Dag van het Kind vervroegd wegens ramadan Danny 19-05-2017 10:38 print

De Dag van het Kind valt in de Utrechtse wijk Overvecht niet, zoals elders op de wereld, op 1 juni. Dat meldt de Telegraaf. Welzijnsorganisatie Wijk&co laten de Dag van het Kind vanwege de islamitische vastenmaand ramadan dit jaar niet vallen op de officiële datum, maar een week eerder.

In 1920 voerde Turkije Kinderdag in en in 1954 riepen de Verenigde Naties één dag in het jaar uit om het belang van kinderrechten actueel te houden en werd gekozen voor 1 juni. Vanwege islam wordt in de Utrechtse wijk Overvecht nu toch een andere dag gekozen.

"Je ziet dat overal, politiek-correcte lieden die denken dat moslims niet in staat zijn zich een beetje aan te passen", zegt René Dercksen, voor de PVV Eerste Kamerlid en fractievoorzitter in de Provinciale Staten.

De weg-met-onsbeslissing kwam er overigens niet op verzoek van moslims, meldt de organisator, maar werd op eigen inzicht doorgevoerd. Fleur van IJperen, sociaal makelaar bij organisator Wijk&co. "In Overvecht zijn heel veel kindjes en ouders die meedoen aan de Ramadan. We willen dat ze vol energie kunnen spelen. Kinderen hoeven niet te vasten, dat klopt. Maar mijn buurjongetje is elf, en die vast wel mee.”