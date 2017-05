Talansky pakt de zege op Mount Baldy in Californië

Talansky pakt de zege op Mount Baldy in CaliforniŽ H.Vviv 19-05-2017 01:31 print

Andrew Talansky heeft de vijfde etappe in de Ronde van Californië. De Amerikaan van Cannondale-Drapac was op de slotklim Mount Baldy de sterkste in een sprint van renners. Rafal Majka werd tweede voor George Bennet. Majka blijft leider in het algemeen klassement.

Meteen vanuit de start moest er geklommen worden. In eerste instantie reed een groep van 24 renners weg met daarbij twee Nederlanders: Bert-Jan Lindeman (LottoNL-Jumbo en Lennard Hofstede (Sunweb). Halverwege de klim werd de kopgroep teruggebracht tot twaalf renners.

In de afdaling van de eerste klim ging Rob Britton er alleen vandoor. De nummer twee van de vorige etappe kreeg Peter Kennaugh achter zich aan, alleen zou de Brit van team Sky nooit bij Britton geraken. LottoNL-Jumbo deed het werk in de achtervolging.

Op zes kilometer werd Britton gegrepen door het peloton, waar op dat moment de slotklim naar Mount Baldy al bezig was. De eerste aanvaller vanuit het peloton op de klim was Sepp Kuss ploeggenoot van Britton. Op dat moment kreeg Robert Gesink het lastig.

Op vier kilometer van de streep was Talansky die versnelde vanuit het peloton. De Amerikaan had even de ruimte, maar zou niet veel later het gezelschap krijgen van Majka, Bennett en Ian Boswell. Boswell was van de vier de eerste die een gaatje moest laten vallen. Ook Talansky kreeg het moeilijk bij Bennet en Majka, maar de renner van Cannondale-Drapac kon in de laatste kilmeter terug komen bij het tweetal. In de sprint was Talansky de snelste voor Majka. Bennet moest in de sprint wat tijd toegeven op de Amerikaan en de Pool.

Sam Oomen was met een zesde plaats op twintig seconden de beste Nederlander. Met Gesink was er nog een Nederlander die in de top tien finishte. De Nederlander van LottoNL-Jumbo werd op veertig seconden negende.