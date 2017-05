Goede uitgangspositie Roda en N.E.C. in play-offs Peterselieman 18-05-2017 23:51 print

Roda JC en N.E.C. Nijmegen hebben een eerste stapje gezet in de strijd om handhaving in de Eredivisie. Beide teams wonnen hun eerste duels tegen respectievelijk Helmond Sport en FC Emmen en mogen het in de return afmaken. Volendam-NAC en MVV-Cambuur eindigden in een gelijkspel, waardoor daar de returns nog spannend zijn. De winnaars van de vier duels spelen om twee tickets in de Eredivisie.

Helmond Sport - Roda JC

Helmond Sport was in eigen huis in de eerste helft de baas op het veld, waarbij Jordan Bourdouxhe de beste kans op een doelpunt had. De bezoekers zetten hier weinig tegenover, maar dit veranderde na rust toen Mikhail Rosheuvel op de paal schoot en daarna Dani Schahin in de rebound een niet te missen kans had. Roda moest de 0-1 voorsprong met tien man verdedigen toen Adil Auassar na een aanslag op Bourdouxhe direct rood kreeg. Helmond Sport profiteerde echter niet van het overtal.

FC Emmen - N.E.C. Nijmegen

Emmen kwam in eigen huis al snel op een 1-0 voorsprong dankzij Alexander Bannink. De Nijmegenaren drongen aan en kregen voor rust via Ali Messaoud een goede mogelijkheid. Na de pauze werd het klasseverschil wel in doelpunten uitgedrukt. Gregor Breinburg, Jay-Roy Grot en Taiwo Awoniyi zorgden voor de 1-3 uitslag.

FC Volendam - NAC Breda

Bij Volendam tegen NAC vielen de vier doelpunten pas na rust. De bezoekers kwamen via Thomas Agyepong op voorsprong, maar de thuisclub rechtte de rug en boog de achterstand via invallers Daniël van Son en Nick Runderkamp om in een voorsprong. Vlak voor tijd trok Cyriel Dessers de stand gelijk: 2-2.

MVV Maastricht - SC Cambuur

Kelechi Nkwaly zette MVV in Maastricht al snel op een 1-0 voorsprong. Cambuur deed echter via Sander van de Streek al snel wat terug. Beide ploegen kregen in de tweede helft nog enkele kansen, maar gescoord werd er niet meer: 1-1.