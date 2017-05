Chris Cornell heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Dat concludeert een lijkschouwer, meldt Reuters. De frontman van Soundgarden en Audioslave overleed woensdagavond in zijn hotelkamer in Detroit.

Het gerucht dat Cornell zelfmoord had gepleegd, zong al langer rond. Volgens zijn echtgenote Vicky was de zanger niet depressief of suïcidaal. Ze zou Chris nog gesproken hebben na het concert dat hij woensdagavond met Soundgarden gaf in Detroit, meldt TMZ.

Vicky zou zich zorgen zijn gaan maken toen ze haar man niet kon bereiken. Daarop gingen beveiligers van het hotel naar Chris' kamer. Daar werd de zanger dood aangetroffen in de badkamer. Chris Cornell werd 52 jaar.



Lijkschouwer: Chris Cornell pleegde zelfmoord (Foto: BuzzE)