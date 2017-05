Van Gerwen tegen Wright in finale Premier League

Nog één keer dit jaar kunnen we het riedeltje afdraaien: het is donderdagavond en dus is het tijd voor de Premier League Darts. In de O2 Arena in Londen spelen de vier beste heren van de afgelopen vijftien weken om de titel, te beginnen met de halve finales.

Michael van Gerwen moet zich langs oud-wereldkampioen Gary Anderson spelen om voor de vijfde keer op rij de finale te halen. Van Gerwen won in 2013 en 2016 en heeft dus twee titels, net als Anderson, de kampioen van 2011 en 2015. Peter Wright haalde nog nooit de finale en moet afrekenen met Phil Taylor, die de eerste seizoenen van de Premier League domineerde. Van Gerwen en Wright lijken de favorieten om elkaar in de finale te ontmoeten, vanaf ongeveer 20.10 uur zullen we zien of dat ook zo uit gaat komen. RTL 7 is er uiteraard weer live bij.

Michael van Gerwen (NED) - Gary Anderson (SCO) 10-7

De heren begonnen prima aan de eerste halve finale van de dag, maar Anderson's spel zakte snel wat in en Van Gerwen kon uitlopen naar 3-1. Toch was MVG niet oppermachtig: hij pakte een paar legs op rij de kansen niet en zag de Schot weer op gelijke hoogte komen, 4-4.

Op het moment dat Anderson weer beter begon te spelen maakte hij een bijzonder onhandige fout. Hij stond op 164, uit te gooien met triple 20, triple 18 en bulls eye. De Schot gooide echter twee keer triple 20, waardoor hij 44 punten over had voor één pijl: dat gaat niet. Van Gerwen strafte het snoeihard af door er een 112-finish achteraan te gooien, maar één leg later lette Anderson wel op en gooide hij 160 uit: 5-5.

Ook na de pauze zat er weinig verschil tussen de mannen en het duel kabbelde rustig voort naar 7-7. Op dat moment schakelde Mighty Mike echter serieus bij. Finishes van 74 en 88 - wat tevens een break was - brachten hem naar 9-7 en één leg later maakte hij het definitief af: 10-7.



Michael van Gerwen - Gary Anderson (Bron: PDC)

Peter Wright (SCO) - Phil Taylor (ENG)

Wright begon ontzettend scherp aan de halve finale en het was dan ook niet verrassend dat hij na drie legs op 3-0 stond. Twee legs later kwam dan ook The Power op het scorebord: 4-1. Taylor slaagde er eindelijk in wat beter in zijn spel te komen en dat loonde zich, hoewel hij het gat met Wright nog niet kon dichten. Bij de pauze stond het 6-4 voor de Schot, maar het was Taylor die de laatste leg voor de pauze won doordat Snakebite een kans liet glippen.

Het aloude gezegde in het darten, 'Schrijf Taylor nooit af', werd maar weer eens bewezen, want na de pauze kwam hij in rap tempo terug tot 6-6. Sterker nog, hij stoomde gelijk door naar een 6-7 voorsprong, zijn eerste voorsprong van de avond. Taylor kreeg vervolgens zes pijlen om de voorsprong uit te breiden, maar die gingen allemaal mis en Wright maakte perfect gebruik van de kans: 7-7.

Taylor won nog een leg, maar liet een perfecte kans om op 9-7 te komen liggen door nog wat pijlen op de dubbels te missen, iets wat hij vroeger 'helemaal nooit' deed, zo horen we van commentator Jacques Nieuwlaat. Wright profiteerde en zo stond het 8-8. Ook de volgende legs leverden weer genoeg spektakel op, maar beide heren wonnen er één en dus was een beslissende leg nodig. Daarin was het helemaal klaar voor Taylor, die niet meer in de buurt kwam en zijn meerdere moest erkennen in Wright: 10-9.



Peter Wright - Phil Taylor (Bron: PDC)

De wedstrijden van vanavond

Michael van Gerwen (NED) - Peter Wright (SCO)