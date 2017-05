LB: 'Wielrenners laten wel eens scheten in het peloton' heywoodu 18-05-2017 16:05 print

Groot nieuws uit de Giro d'Italia. Oud-wielrenner Karsten Kroon is tegenwoordig co-commentator bij Eurosport en in de spaarzame minuten dat er wielrennen in plaats van reclames te zien is vertelt hij allerlei hartstikke leuke anekdotes.

Dit keer kwam via Twitter een prangende vraag binnen van iemand die dolgraag wilde weten of er een zogenaamde schetencode is in het profpeloton. "Want ja, met al die gelletjes en al dat spul wat je binnenkrijgt kan het wel eens gebeuren dat je een windje moet laten en hoe doe je dat dan, midden in het peloton?", aldus Karsten.

Je zit er als co-commentator en oud-prof natuurlijk niet voor niks, dus gelukkig kregen we een uitgebreide uitleg. "Een goede vraag!", complimenteerde Karsten onze in wielerscheten geïnteresseerde vriend. "Dat gebeurt inderdaad, want ik heb begrepen dat zelfs de koningin dat wel eens doet", verklapt Kroon een staatsgeheim. "Dus ja, renners moeten dat ook wel eens doen."

"Het is dan wel zo netjes om dan even uit het peloton te gaan en even naar de zijkant te rijden, afhankelijk van hoe de windrichting (windrichting, snap je? red.) staat. Maar ja, ik heb het ook wel eens gehad dat je achter iemand rijdt en dat 'ie er dan ineens één laat vliegen. Dat is niet heel vriendelijk nee", aldus Karsten, die zo weer een kilometertje of twee vol heeft gepraat.

Tot grote vreugde van commentator Jeroen Vanbelleghem overigens. "Ik ben zeer blij dat ik dat nu weet." Bedankt voor het antwoord, Karsten en bedankt voor de vraag, Menno.