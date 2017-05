Zweedse topper uitgesteld vanwege matchfixing heywoodu 18-05-2017 11:49 print

In de Zweedse voetbalcompetitie, de Allsvenskan, is de topper tussen IFK Göteborg en AIK donderdagochtend uitgesteld. De wedstrijd zou om 18.00 uur van start gaan, maar dat gaat niet door, zo melden Zweedse media.

Volgens de Zweedse voetbalbond heeft een speler van AIK een 'aanzienlijk geldbedrag' geboden gekregen om te proberen de tegenstanders te laten winnen. Volgens Hakan Sjöstrand, de secretaris-generaal van de bond, gaat het om een 'serieuze aanval op het Zweedse voetbal'. "Dit zullen we nooit laten gebeuren", zegt hij.

"Het uitgangspunt voor al onze wedstrijden is dat ze veilig zijn en dat ze op sportieve, eerlijke gronden gespeeld worden. Op basis van de informatie die we hebben gekregen kunnen we dat nu niet garanderen. Het is dan ook belangrijk dat we nu gelijk stevig handelen", aldus Sjöstrand, die ook vertelde dat de politie een onderzoek gestart is.

AIK en Göteborg staan op dit moment na acht wedstrijden zesde en elfde in de Allsvenskan, maar in de afgelopen jaren streden ze regelmatig mee om de bovenste plaatsen.