Ernstig hersenletsel oud-MotoGP-kampioen Hayden (35)

WorldSBK-coureur Nicky Hayden wordt in een kunstmatige coma gehouden na zijn verkeersongeval in Italië woensdagmiddag.

De 35-jarige Amerikaan raakte woensdag zwaargewond toen hij aan het wielrennen was en door een auto werd geschept. Hayden werd met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, waar een groot aantal botbreuken, inwendig en ernstig hoofd- en borstletsel werden geconstateerd.

Rond 17.00 uur is The Kentucky Kid wegens zijn kritieke toestand met helicopter overgebracht naar een gespecialiseerd traumacentrum in Cesena. Daar is de coureur na een succesvolle (hersen)operatie in een kunstmatige coma gebracht. Volgens Asphalt&Rubber zal de voormalig MotoGP-wereldkampioen voor in ieder geval de komende 24 uur in coma worden gehouden om zijn herstel te bespoedigen.

Update 19.33 uur

Het Bufalini-ziekenhuis in Cesena heeft inmiddels een nieuwe update naar buiten gebracht en het klinkt niet goed. Volgens de artsen verkeert Hayden nog altijd in zeer ernstige toestand. De Amerikaan heeft ernstig hersenletsel opgelopen en over de prognose valt nog niks te zeggen.

Op social media maakt men gebruik van de hashtag #GoNicky om steun te betuigen aan de coureur.