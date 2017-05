De inwoners van Ede, een middelgrote stad in Gelderland, zijn de gelukkigste Nederlanders. Dat staat in de Atlas voor gemeenten, die donderdag verschijnt. Alphen aan den Rijn en Amstelveen staan in dat overzicht tweede en derde.

Dat inwoners van Ede het gelukkigst zijn, komt onder meer doordat relatief veel mensen er werk hebben en gezond zijn. Ook de prettige, veilige woonomgeving met relatief veel rust en ruimte is van invloed.

Inwoners van steden zijn over het algemeen minder gelukkig dan die van dorpen, aldus de onderzoekers. Gemiddeld is 87 procent van de Nederlandse bevolking gelukkig. In steden ligt dat percentage op 85 en in niet-stedelijke gemeenten iets hoger: 89 procent.

Rotterdam minst gelukkig

Alle gemeenten zijn in het onderzoek betrokken. Van de vijftig grote gemeenten heeft Ede met 89 procent de meeste gelukkige inwoners en Rotterdam de minste. Van de Rotterdammers is bijna een op de vijf (18 procent) niet gelukkig. Het onderzoek is gehouden voordat Feyenoord landskampioen werd.

De resultaten van het onderzoek worden donderdagmiddag gepresenteerd in Emmen.



Inwoners Ede zijn het gelukkigst (Foto: ANP)