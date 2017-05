Boasson Hagen sprint naar winst in Noorwegen H.Vviv 18-05-2017 01:49 print

Edvald Boasson Hagen heeft woensdag de eerste etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Noor van Dimension Data was na 170 kilometer de beste in de sprint van een groep van vijftig renners. Tosh van den Sande werd tweede voor Simon Gerrans.

Juan Pablo Villegas (Manzana-Postobón), Ludvik Holstad (Sparebanken-Sør) en Marius Blålid (FixIT.no) kregen al snel na de start de ruimte van het peloton. De drie hadden een maximale voorsprong van meer dan acht minuten, maar op 25 kilometer van de meet was hun vluchtpoging over.

In de finale gingen Lars Petter Nordhaug (Aqua Blue Sport), Ben O’Connor (Dimension Data), Andreas Vangstad (Sparebanken-Sør) én Wout van Aert (Veranda’s Willems-Crelan) ervandoor. Lars Boom probeerde er nog naar toe te springen, maar de Nederlander van LottoNL-Jumbo kreeg het gat niet dicht. In tegenstelling tot Boom lukte het wel Gerrans, maar in de laatste kilometer ging Boasson Hagen in oplopende finishstraat er toch over. Jeroen Meijers van Roompot-Nederlandse Loterij was met een zevende plaats de beste Nederlander.