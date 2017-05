Huffman pakt etappe in Californië, Hofstede derde

Huffman pakt etappe in CaliforniŽ, Hofstede derde H.Vviv 18-05-2017 01:31 print

Evan Huffman heeft de vierde etappe gewonnen in de Ronde van Californië. De Amerikaan van Rally Cycling was na 159,5 kilometer de beste van vijf vluchters. Zijn ploeggenoot Rob Britton werd tweede voor de Nederlander Lennard Hofstede. Rafal Majka blijft leider in het algemeen klassement.

Snel na de start ontstond er een kopgroep van zes renners: Gavin Mannion (UnitedHealthcare), Mathias Le Turnier (Cofidis),Martin Elmiger (BMC), Evan Huffman, Rob Britton (beiden Rally Racing) en Lennard Hofstede (Sunweb). De vijf zouden meer dan tien minuten krijgen van het peloton.

Onder aanvoering van de sprintersploegen brak het peloton in meerdere stukken, maar voor de overwinning kwam het peloton te kort. De vroege vluchters zouden uitmaken wie de winst ging pakken. Huffman begon al op vijfhonderd meter van de meet de sprint aan te gaan. Hofstede reageerde nog wel, maar de Nederlander kwam niet dichterbij bij de renner van Rally Cycling. In de laatste meters ging Britton ook nog over Hofstede heen, waardoor Rally Cycling de nummers één en twee hadden in de etappe.