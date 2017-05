Real stap dichterbij nieuw landskampioenschap Redactie 18-05-2017 00:04 print

Real Madrid is weer een stap dichterbij een nieuw landskampioenschap door een uitstekende 1-4 overwinning op bezoek bij Celta de Vigo.

Al in de negende minuut van het duel met Celta de Vigo maakte Ronaldo het openingsdoelpunt voor Real Madrid. De Portugese superster ontving de bal nadat een aanval van De Koninklijke aan de linkerflank was stukgelopen na ingrijpen van Celta-verdedigers. Vervolgens pikte de goaltjesdief de bal op, waarna hij met zijn linker binnenschoot.

Het Celta dat tegen Manchester United nog van zich af had gebeten in de halve finale van de Europa League, was in het eigen Estadio de Balaídos vrijwel machteloos. Real Madrid speelde niet een wereldpartij, maar de gastheren waren bijzonder ongeconcentreerd.

Via John Guidetti kreeg Celta de Vigo wél kansen om op gelijke hoogte te komen. Echter, had de oud-Feyenoord het vizier niet op scherp staan. In de tweede helft vond Ronaldo het net nadat de Zweed een kans had gemist via een counteraanval. Isco vond de Portugees met een steekpass, waarna hij koel afrondde.

Celta deed vervolgens wat terug doordat Guidetti zijn schot veranderd zag worden door Ramos. Het werkte als een lap op een rode stier bij Real Madrid dat de score uitbouwde door een doelpunt van Karim Benzema. In de slotminuten deed Toni Kroos er nog een schep bovenop, en lijkt de landstitel weer een stap dichterbij voor Real Madrid.