Juventus pakt Coppa Italia door zege op Lazio Redactie 18-05-2017 00:03 print

Juventus heeft voor de elfde keer de Italiaanse beker binnengehaald door een relatief eenvoudige 2-0 zege op SS Lazio.

De opdracht was simpel; bij een zege zou de Oude Dame de kans krijgen de dubbel te pakken. Het elftal van Massimo Allegri startte in eigen huis dan ook voortvarend met vroege doelpunten.

Eerst was het Dani Alves die mocht scoren op aangeven van Alex Sandro. Lulic liet de Braziliaanse rechtsback vrij, waardoor de andere linksback hem met gemak vond met een crosspass. Met een volley schoot de Zuid-Amerikaan Juventus al naar een virtuele beker.

Ruim tien minuten na die openingstreffer was opnieuw Sandro de aangever bij de tweede Juve-goal. Zijn cornerbal raakte een aantal benen aan, waarna Leonardo Bonucci als laatste het voorwerp aanraakte: 2-0.

Juventus kreeg kansen om de score verder uit te bouwen, maar liet dat na. Daardoor bleef Lazio nog in leven. In de tweede helft maakte Felipe Anderson het de titelhouder nog behoorlijk lastig in zijn eentje.

De Braziliaan had een aantal keren de aansluitingstreffer op zijn schoen, maar de voorsprong kwam niet meer in gevaar voor Juve.