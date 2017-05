Monaco na 17 jaar weer landskampioen Redactie 18-05-2017 00:01 print

AS Monaco heeft voor de achtste keer in haar bestaan en voor de eerste keer sinds 1999/2000 het landskampioenschap binnengehaald. In eigen huis werd met 2-0 gewonnen van Saint-Etienne, dat met tien titels recordhouder is in Frankrijk - hoewel de laatste titel alweer dateert uit 1981.

Slechts één punt hadden de Monegasken nodig om de landstitel woensdag binnen te slepen. Met die wetenschap werd zorgvuldig omgesprongen. Een slimme steekpass van Radamel Falcao bereikte toptalent Kylian Mbappé, die vervolgens simpel afrondde in de 19e minuut.

De gastheren hadden de score via de rappe aanvaller verder kunnen uitbouwen, ware het niet dat doelman Ruffier ingreep. Het leder kwam vervolgens voor de voeten van Falcao, die zijn inzet daarna geblokt zag worden door een verdediger.

In de tweede helft ging Monaco nadrukkelijk zoeken naar de beslissende goal tegen de Franse recordkampioen. Saint-Etienne probeerde met lange ballen onder de druk uit te komen, maar kon geen vuist maken.

Pas in de slotminuten zorgde Valère Germain op aangeven van Thomas Lemar ervoor dat de achtste landstitel van Monaco een feit was. Het betekende een bekroning van een topseizoen van de Monegasken op zowel nationaal als internationaal niveau.