De Verenigde Staten hebben zich bij Turkije beklaagd over onlusten tijdens een bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Bij gevechten buiten de residentie van de Turkse ambassadeur raakten elf mensen gewond, onder wie een agent.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde "onze zorgen in de krachtigst mogelijke termen" te hebben doorgegeven aan de Turkse regering. Ook de burgemeester van Washington reageerde boos op het geweld.

In een video die online is geplaatst, is te zien dat mannen in zwarte pakken op de vuist gaan met betogers tegen de Turkse regering. Er wordt geslagen en geschopt terwijl de politie probeert de orde te herstellen. Zeker twee mensen zijn opgepakt, onder wie ten minste één demonstrant.

Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldde dat betogers slogans scandeerden tegen Erdogan, die naar het pand was gegaan na een ontmoeting met president Donald Trump. Volgens Anadolu grepen beveiligers van de president en Turkse burgers in omdat de politie aanvankelijk weigerde op treden.



VS 'bezorgd' om knokpartij bij bezoek Erdogan (Foto: ANP)