Politie uitgerukt om pornofilm

De politie moest vanavond op komen draven omdat de een of andere ranzige rukker het geluid van zijn pornofilm nogal hard had staan. Ze hadden klachten gekregen van de buren, die last hadden van het gehijg en gekreun. Een politieagent is er langs gegaan om de veroorzaker te verzoeken zijn harde natuurfilm op een iets lager volume af te spelen.

Toen de mannelijke bromsnor bij de maniakale masturbant aanbelde bleek de film in kwestie nog aan te staan. Nadat het volume omlaag was gezet, besloot de agent om zonder handen te schudden te vertrekken... Of het een fappende FOK!ker was, is niet bekend.