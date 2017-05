Een wijkagent in Leiden dacht een fietsendief op het spoor te zijn. Een lokfiets kwam in beweging, precies waar hij was, en een busje reed langs. Hij volgde het busje, denkend dat er een gestolen fiets achterin zat. Maar toen het busje langs de kant van de weg was gezet, bleek er geen fiets in te zitten. Die stond achterin zijn eigen politiebus, ontdekte de agent uiteindelijk.

Volgens de politie in Leiden had de agent besloten een keer niet te gaan fietsen. In plaats daarvan pakte hij snel de politiebus. Tijdens de rit hoorde hij vanuit de meldkamer dat de lokfiets bij hem in de buurt was. Het GPS-signaal van de fiets klopte precies met de route die het busje voor hem reed. Uiteindelijk bleek echter dat het de route van de agent zelf was.



Wijkagent Leiden achtervolgt zichzelf (Foto: BuzzO)