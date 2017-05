Stam: "Zo hard gewerkt om hier te komen" Redactie 17-05-2017 14:36 print

Jaap Stam is met zijn Reading twee wedstrijden verwijderd van Premier League-voetbal en daar is de Nederlandse trainer terecht trots op.

Reading versloeg Fulham dankzij een benutte strafschop van routinier Yann Kermogant en mag daardoor de play-offs om promotie gaan spelen op Wembley. Het hoeft alleen nog in een tweeluik af te rekenen met Huddersfield Town of Sheffield Wednesday en dan mag het zich tot de beste twintig clubs van Engeland rekenen.

Stam, die pas één jaar aan het roer staat bij Reading, kijkt uit naar wat in Engeland de '170 million pound game' genoemd wordt. "We hebben zo hard gewerkt om hier te komen", reageert de Nederlander tegenover de BBC. "Soms gaat het niet om het voetbal, maar puur om het resultaat", aldus Stam. "We zijn trots op het resultaat dat we hebben behaald en het voelt goed om nu in de finale te staan. Ik heb er zelf gespeeld."

"Er staat een hoop op het spel voor de club", weet Stam. De omzet stijgt namelijk enorm als Premier League-deelname een feit is, met name vanwege enorme inkomsten aan televisiegeld. "Het gaat lastig worden tegen Huddersfield of Sheffield. Het zou een wedstrijd kunnen worden waarin we nerveus gaan zijn, maar daar moeten we gepast mee omgaan", aldus Stam, die met Reading vier punten boven beide clubs eindigde op de ranglijst van het Championship.