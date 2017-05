Koning Willem-Alexander vliegt al jaren voor de KLM in een Cityhopper en doet dat meestal in alle anonimiteit. "Ook als we vanuit het bemanningscentrum in KLM-uniform met pet door Schiphol heen lopen, zijn er heel weinig mensen die je herkennen", vertelt de koning woensdag aan De Telegraaf. Inmiddels laat hij zich omscholen voor het vliegen van een Boeing 737.

Soms herkennen passagiers zijn stem bij het omroepen tijdens de vlucht, maar zijn naam hoeft hij dan niet te zeggen. "Het voordeel is dat ik altijd kan zeggen dat ik namens captain en bemanning de passagiers van harte welkom heet." Met de vluchten komt de koning aan zijn 150 vlieguren per jaar, die nodig zijn voor zijn brevet.

Willem-Alexander denkt "een weekje of drie, vier" nodig te hebben voor de omscholing tot 737-vliegenier. "Theorie, praktijk, simulator en examen. En dan de lijn op."



Koning anoniem aan de stuurknuppel (Foto: ANP)