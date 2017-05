Dreadnought nu in open bŤta PoeHao 17-05-2017 02:57 print

De pc-versie van free-to-play teambased ruimteschipgevechtenparade Dreadnought is vanaf nu in open bèta. Ontwikkelaar Yager heeft meteen een mooie trailer uitgegeven. Er is nog geen datum bekend van de officiële release of wanneer de PlayStation-versie in bèta gaat.