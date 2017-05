Perfect bewaard gebleven dino 'lijkt op standbeeld' heywoodu 17-05-2017 00:57 print

In Canada heeft men een bijzondere vondst gedaan. Het gaat om een nodosaurus, een lid van de familie van ankylosaurussen. Dat zijn gepantserde dinosaurussen, planteneters die zichzelf met pantsers en wapens beschermden tegen vleeseters.

Het vinden van een nodosaurus is op zich niet heel bijzonder, maar de staat waarin deze jongen verkeerde is dat zeker wel. De paleontologen die zich ermee bezig hebben gehouden beschrijven het als 'een standbeeld', zo goed is het dier bewaard gebleven.

De nodosaurus werd in 2011 in een mijn in de staat Alberta gevonden. Na zo'n zevenduizend uur zwoegen is het gelukt om het fossiel in goede staat uit het gesteente te halen, zelfs inclusief gefossiliseerde huid.

De manier waarop het fossiel werd gevonden verdiend overigens ook wel enige aandacht. Shawn Funk was met een graafmachine bezig toen hij ineens op iets stuitte wat veel harder was dan het omringende gesteente. Toen hij nog eens keek zag Funk iets wat niet leek op welke steen dan ook. "Rijen en rijen van zandachtige bruine schijven, met grijs steen er omheen", zo omschreef Funk het.

Het bleek om een fossiel van meer dan 1100 kilogram te gaan, wat snel naar een nabijgelegen museum werd gebracht. Technici, paleontologen en andere experts spendeerden daar duizenden uren aan het geheel op orde krijgen van het fossiel. "Het is niet slechts een skelet, het is echt een dinosaurus zoals 'ie er destijds uit heeft gezien", vertelt Caleb Brown, een onderzoeker bij het museum.

Het dier is waarschijnlijk door het nodige geluk - voor ons dan, niet voor het arme beest - zo goed bewaard gebleven. Experts denken dat het dier bij de rand van een rivier stond, vermoedelijk voor een lekkere slok water, toen het door een overstroming meegesleept werd.

De nodosaurus kwam zo in zee terecht - 110 miljoen jaar geleden was de mijn in Alberta nog zee - en zonk naar de bodem. Mineralen namen het lichaam over en zorgden ervoor dat het bewaard zou blijven in een zeldzaam goede staat.

Beelden van de nodosaurus (Bron: YouTube)