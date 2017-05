Horner: "Totaal geen frustraties bij Verstappen"

Het Formule 1-seizoen verloopt voor Red Bull Racing nog niet helemaal naar wens. De achterstand op Mercedes en Ferrari was in de eerste races aanzienlijk, ook al leek het er tijdens de kwalificatie in Barcelona op dat een deel van het gat gedicht was.

Volgens teambaas Christian Horner gaat Max Verstappen er vooralsnog prima mee om. "Ik bespeur totaal geen frustraties bij Max. Hij is geconcentreerd, gemotiveerd en blijft altijd alles geven. Je merkt aan alles dat hij veel plezier haalt uit het racen in de Formule 1", aldus Horner. "Hij is natuurlijk ambitieus, maar dat geldt ook voor Daniel", doelt Horner op Ricciardo, die in Spanje naar het podium reed.

Of de heren aan een transfer denken? "Nee, absoluut niet!", verzekert Horner ons. In Barcelona bleek dat de updates in elk geval wat effect hadden en dat is goed nieuws, zo vindt de teambaas. "De nadruk bij de updates lag op de wat langzamere bochten en volgens de coureurs heeft dat prima gewerkt. Buiten de tijdswinst van zo'n vier tienden per ronde hebben we ook weer veel data en informatie verzameld, daar kunnen we mee verder."

Red Bull is in elk geval nog lang niet klaar met ontwikkelen, net zoals de andere teams natuurlijk. "De nieuwe regels zijn nog erg nieuw en dus valt er nog heel veel te winnen. Mercedes had ook allerlei nieuwe onderdelen, maar hoewel de situatie op de baan ongeveer hetzelfde bleef, zijn we er van overtuigd dat we dichterbij zijn gekomen."