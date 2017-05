Knul spuit ammoniak in ogen voorbijgangers

In Middelburg (Zeeland) heeft een circa 20-jarige knul maandagmiddag mensen belaagd met een waterpistool waar mogelijk ammoniak in zat. De dader, een blanke knul met lang donkerblond haar, spoot zijn slachtoffers in de ogen op de Pottenbakkerssingel ten hoogte van de Albert Heijn. De slachtoffers hadden last van brandende ogen en benauwdheid.

Vier mensen hebben aangifte tegen hem gedaan. De politie is nog steeds op zoek naar hem. Het signalement luidt: circa 20 jaar, lang donkerblond haar. Hij droeg legergroene bovenkleding en hoedje en droeg een grote legergroene rugtas. Hij is weggevlucht op een zwarte mountainbike met zwarte tassen. Getuigen wordt verzocht om contact op te nemen met de politie.