Sonic Forces laat je een eigen held maken

SEGA heeft via een nieuwe trailer een nieuwe feature voor Sonic Heroes aangekondigd. Naast de twee speelbare Sonics is er een derde held nodig: jouw eigen held. Een derde personage dat je zelf kunt maken.

In totaal kun je uit zeven verschillende soorten helden kiezen, elk gebaseerd op een kleur, die elk een andere vaardigheid bezitten. Een lijstje hiervan vind je hieronder.

Beer - Blaast vijanden weg met een doelzoekende aanval

Vogel - Bezit een double jump

Kat - Behoudt één ring wanneer je geraakt wordt door een vijand

Hond - Wanneer je doodgaat herstart je met vijf ringen

Hedgehog - Verzamel ringen wanneer je aangevallen wordt

Konijn - Is langer onschadelijk na damage te hebben ontvangen

Wolf - Trekt automatisch ringen aan wanneer je in de buurt komt.

In de trailer is te zien dat spelers onder andere de handschoenen, bril, schoenen, lichaam en meer kunnen aanpassen. Het is afwachten wat voor horror-schepsels er gemaakt gaan worden. Sonic Forces lanceert aan het einde van het jaar voor Nintendo Switch, pc, PlayStation 4 en Xbox One.