VVD en CDA gaan niet lijmen met GroenLinks Janneke (Janneke141) 16-05-2017 16:17 print

VVD en CDA zien geen mogelijkheden om opnieuw met GroenLinks om de tafel te gaan zitten om een kabinet te vormen. D66 sluit die deur nog niet, bleek dinsdag. VVD-leider Mark Rutte acht een nieuwe poging onwaarschijnlijk. "Het lijkt me heel ingewikkeld om dit weer te laten herleven." Hij zei dat een dag nadat het formatieoverleg tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks was spaak gelopen met migratie als het grote struikelblok.

PvdA-leider Lodewijk Asscher zei eerder op de dag niet uit te sluiten dat de vier partijen nogmaals met elkaar om tafel moeten: "Ik wil eerst weten of de breuk met GroenLinks toneel was of dat het serieus was,'' zei Asscher. ,,Er moet meer informatie komen van de informateur en dan een Kamerdebat. Daarna bepalen we ons standpunt." Tot die tijd is de PvdA zeker niet beschikbaar voor regeringsdeelname.

Een soortgelijke reactie gaf ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers: hij wil eerst weten hoe definitief de breuk is. "Ik zie dat er ook nog hoop is. Dat moet eerst helder worden voordat wij de volgende stap zetten", zei hij dinsdag. Met de partij van Segers hebben de VVD, CDA en D66 een nipte meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer. D66-leider Alexander Pechtold voelt weinig voor een coalitie met de ChristenUnie, vanwege de minimale meerderheid en de inhoudelijke verschillen.

Het stoppen van het overleg "is niet voor de bühne geweest", verklaarde Rutte. Hij wil nu 'stap voor stap' bekijken hoe het verder moet met de kabinetsformatie. Hij blijft de PVV uitsluiten als coalitiepartner, benadrukte hij dinsdag keer op keer.

Ook voor het CDA is een lijmpoging met GroenLinks geen optie, maakte fractieleider Sybrand van Haersma Buma duidelijk. "Er is in wezen een afgevallen." De vier partijen hebben twee maanden onderhandeld over de vorming van een nieuw kabinet onder leiding van informateur Edith Schippers. "Er is niet over een nacht ijs gegaan voordat men heeft gezegd: dit gaat echt niet werken."

D66 daarentegen lijkt de deur open te houden voor GroenLinks, zo liet fractieleider Alexander Pechtold doorschemeren: "We zijn op een politiek volwassen manier uit elkaar gegaan. Dat is heel belangrijk omdat je elkaar, alle vier of een deel ervan, weer tegenkomt."

Hij benadrukte de overeenkomsten op veel gebieden tussen D66 en GroenLinks. Over een minderheidskabinet wil hij niet eens nadenken, zo zei hij. Hij wil een stabiel kabinet met een 'ruime meerderheid'. Een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, met 76 zetels in de Tweede Kamer, is dat volgens hem niet.

Het debat in de Tweede Kamer over de vastgelopen formatiepoging is morgen.



VVD en CDA: geen lijmpoging met GroenLinks (Foto: ANP)