Tilburgse gevangenis 'verhuist' naar België

De gevangenis in Tilburg die België zes jaar huurde vanwege het cellentekort, wordt ontmanteld en krijgt een tweede leven in Antwerpen. Het Belgische leger gaat het complex binnenkort demonteren. In Antwerpen wordt er een gesloten centrum met 144 cellen voor "criminele illegalen" mee gebouwd, schrijft de Belgische staatssecretaris Theo Francken (Asiel en Migratie) op zijn weblog.

"Ik heb al maanden een akkoord op zak met de Nederlandse overheid om een stevig deel van de gevangenis van Tilburg gratis te 'recycleren"', aldus Francken. Hergebruik van de metalen containers is veel goedkoper dan nieuwbouw en bespaart miljoenen, aldus de staatssecretaris, die nu ook groen licht heeft van zijn eigen regering. Hij bedankt Nederland voor de goede samenwerking.

Het huurcontract met Nederland liep eind vorig jaar af, waarna 360 gedetineerden weer in Belgische gevangenissen werden opgesloten.

