Facebook informeert gebruikers van het sociale netwerk onvoldoende over het gebruik van persoonsgegevens die mensen moeten invullen. Ook heeft het bedrijf gegevens van gevoelige aard, zoals seksuele geaardheid, gebruikt zonder nadrukkelijke toestemming van de gebruikers. Facebook handelt daarmee in strijd met de Nederlandse privacywetgeving, concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De privacywaakhond liet onderzoek doen naar de verwerking van de persoonsgegevens van zo'n 9,6 miljoen Nederlandse Facebook-gebruikers. Facebook is inmiddels gestopt met het gebruik van de gevoelige gegevens om op basis daarvan gerichte advertenties te tonen. De Autoriteit Persoonsgegevens bekijkt momenteel of de overige overtredingen zijn beëindigd.

Mocht dat niet het geval zijn kan de instantie een voorwaardelijke boete opleggen. Als Facebook binnen een bepaalde termijn geen beterschap heeft getoond wordt die boete omgezet in een definitieve. Hoeveel tijd Facebook daarvoor krijgt, heeft de AP nog niet vastgesteld. "We zitten in de afronding van de onderzoeksfase en de resultaten zijn overgedragen aan de afdeling handhaving", aldus een woordvoerster.

Het onderzoek loopt al enige jaren en maakt onderdeel uit van een breder Europees onderzoek, uitgevoerd door de 'waakhonden' in onder meer België, Spanje, Frankrijk en Duitsland. De resultaten uit de anderen landen worden op korte termijn verwacht.

Facebook laat in een reactie weten het niet eens te zijn met de uitkomsten. "Hoewel we voldoen aan Europese wetgeving voor gegevensbescherming en wij het niet eens zijn met de bevindingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zijn we tevreden dat bepaalde zorgen van de AP inmiddels zijn opgelost. We bestuderen het rapport en staan open voor verder overleg hierover met de AP."



'Facebook handelt in strijd met privacywet' (Foto: BuzzT)