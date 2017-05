Hackers chanteren Disney met lekken Pirates

Hackers beweren een kopie van de vijfde Pirates Of The Caribbean in handen te hebben en dreigen de film te lekken als studio Disney niet betaalt.

De CEO van Disney, Bob Iger, heeft zijn werknemers ingelicht over de hack. Daarbij noemde hij de naam van de film niet, maar Deadline zegt bevestiging te hebben dat het gaat om Dead Man Tell No Tales. Het vijfde deel van de filmreeks met Johnny Depp in de hoofdrol komt op 26 mei wereldwijd uit in de bioscopen.

Disney zou weigeren te betalen en samenwerken met de FBI om de hackers op te sporen. Die dreigen de film stukje bij beetje online te zetten, naarmate de dagen waarop de filmstudio niet betaalt verstrijken. Hoeveel zij eisen is niet bekend.

De chantage van de filmstudio komt enkele weken nadat hackers die het nieuwe seizoen van Orange Is The New Black in handen hadden geld eisten van Netflix. Ook de streamingservice weigerde te betalen, waarop de serie inderdaad werd gelekt.



