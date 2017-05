Veiligheidscodes die toegang zouden verlenen tot de cockpits van vliegtuigen van United Airlines zouden mogelijk op straat liggen. Dat meldde de Amerikaanse vliegmaatschappij maandag.

Zondag berichtte The Wall Street Journal dat United piloten had geïnformeerd dat de toegangscodes per ongeluk door een stewardess online waren gezet op een openbare website. United wilde dit verhaal maandag niet bevestigen, maar zei wel dat er een mogelijkheid is dat de codes openbaar zijn geworden.

Een woordvoerder van de op twee na grootste vliegmaatschappij ter wereld stelt dat de cockpitdeuren op andere manieren nog steeds beveiligd worden maar kon uit veiligheidsredenen niet ingaan op de precieze maatregelen. "We zijn druk aan het werk om deze specifieke veiligheidssituatie op te lossen", zei de woordvoerder van United.



Toegangscodes cockpit United mogelijk openbaar (Foto: ANP)