Dubbelslag Majka in Californië, Gesink vijfde

Rafal Majka heeft de tweede etappe gewonnen van de Ronde van Californië. De Poolse kampioen was in een sprint bergop te sterk voor George Bennet. De twee renners maakte deel uit van een kopgroep van vier. Robert Gesink kwam op 37 seconden als vijfde binnen.

Na veertig kilometer kwam pas de eerste vroege aanval tot stand met daarbij Danny van Poppel (Sky). De Nederlander had het gezelschap van Chris Hamilton (Sunweb), Toms Skujins (Cannondale-Drapac), Scott Thwaites (Dimension Data), Daniel Jaramillo, Tanner Putt (beiden UnitedHealthcare), waarvan Skujins het langst vol hield. De zes hadden een maximale voorsprong van vier minuten op het peloton.

Op de Mount Hamilton een klim buitencategorie trok LottoNL-Jumbo door. Bennet was het uiteindelijk die de aanval zocht. De Nieuw-Zeelander van LottoNL-Jumbo kreeg met Ian Boswell (Team Sky), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) en Lachlan Morton (Dimension Data) drie andere renners mee. Het viertal zou al snel bij Jaramillo en Thwatites komen die gelost waren uit de kopgroep.

Op iets meer dan twintig kilometer kwam Skujins ten val. De renner van Cannondale-Drapac kwam hard ten val op zijn hoofd en zou later ook afstappen. De Let was op dat moment al bijgehaald door de kopgroep.

Buff, Skujins se levanta aturdido pero puede seguir. pic.twitter.com/C478fywUdQ — Cronoescalada (@cronoescalada) 15 mei 2017

De kopgroep had ondertussen één minuut op het peloton en zou ook om de overwinning strijden, In de laatste kilometer. Morton was het eerste die aanval, maar Majka volgde gemakkelijk. Daarna was het de beurt aan Bennet, ook deze aanval kon Majka volgen. In de sprint maakte de Poolse kampioen het af voor de renner van LottoNL-Jumbo.

In de achtergrond won Gesink de sprint voor de vijfde plaats. De Nederlander kwam binnen op 37 seconden van de winnaar. In dat groepje was ook Sam Oomen aanwezig.