Federer laat Roland Garros schieten

Roger Federer zal over ruim anderhalve week niet deel gaan nemen aan het tennistoernooi Roland Garros. De Zwitserse voormalig nummer een van de wereld heeft dit via zijn website laten weten. Hij wil zich voorbereiden op de gras- en hardcourttoernooien die later in het jaar gespeeld worden.

Federer heeft na een goed begin van het seizoen een rustperiode ingelast, waardoor Roland Garros zijn enige graveltoernooi zou worden. Nu laat hij ook dit evenement schieten. "Mijn team en ik hebben de conclusie moeten trekken dat het spelen van een graveltoernooi niet ten goede komt aan mijn tennis en aan mijn fysieke gesteldheid voor de rest van het seizoen."

De winnaar van 2009 hoopt dat het evenement volgend jaar wel in zijn schema past. Dit jaar won Federer de Australian Open en de mastertoernooien in Indian Wells en Miami. "Ik moet zorgvuldig op mijn speelschema letten, zodat ik een langere periode kan spelen." Daarom komt de nummer vijf van de wereld de week na Roland Garros op het gras van Stuttgart voor het eerst weer in actie.