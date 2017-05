'Mannschaft lonkt voor Ajacied Younes'

De loopbaan van Amin Younes lijkt een opvallende wending te krijgen, want de Duitse nationale ploeg zou lonken, volgens Kicker.

Voor de Confederations Cup in Rusland, als voorafje van de Wereldkampioenschappen in 2018, zou de buitenspeler van Ajax in beeld zijn bij Joachim Löw. Door de prestaties van Younes in de Eredivisie en de Europa League, is er de kans dat de Libanese Duitser wordt geselecteerd voor Die Nationalelf.

Een interlandcarrière - als dat ervan komt - betekent een nieuwe wending in het leven van de 23-jarige Younes. In 2015 werd de flankspeler naar de Eredivisie gehaald voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Hij kwam destijds over van Borussia Mönchengladbach.