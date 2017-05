Satellietbeelden tonen zwaar onweer boven VS heywoodu 16-05-2017 00:05 print

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gooit dagelijks een Astronomy Picture of the Day het internet op. Dat moeten we niet al te letterlijk nemen, want zo nu en dan zit er een filmpje bij.

Zo ook deze keer en het is een mooie, ook al zal niet iedereen het kunnen waarderen. We zien namelijk een storm met flink veel onweer over het oosten van de VS trekken en daar vielen vorige maand enkele doden bij, naast de grote schade die veroorzaakt werd.

Met de Geostationary Lightning Mapper, aan boord van de GOES-16-satelliet, maakte NASA toch mooie beelden van de storm. Overdag zien we de vorm van de VS, 's nachts zijn de vele flitsen duidelijk te zien terwijl ze over het land trekken.

Het uiteindelijke doel van de GLM is overigens om onweer nog beter te kunnen voorspellen, waardoor het gevaar voor mensen in het pad van de storm verminderd kan worden.

De storm boven de VS (Bron: YouTube)