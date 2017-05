Dronevideo biedt uitsluitsel over mysterie slagtanden narwal heywoodu 15-05-2017 23:12 print

Narwallen, ze worden ook wel de 'eenhoorns van de zee' genoemd: bijna net zo mysterieus en, wat ook geen onbelangrijke bijdrage levert aan de bijnaam, de mannetjes hebben een grote slagtand.

Waar die slagtand precies voor gebruikt werd was nooit echt duidelijk. Enkele jaren geleden werd ontdekt dat het ding vol sensoren zit en dat de narwallen, neefjes van onder meer de beloega en de dolfijn, er informatie over hun omgeving mee verzamelen.

Nieuwe beelden laten echter ook een andere manier zien waarop de grote tanden gebruikt worden, zo meldt National Geographic. Op de met een drone geschoten beelden zijn narwallen te zien die hun slagtand gebruiken om op arctic cod, een soort kabeljouw, te jagen.

De kabeljauw krijgt een ferme tik van de slagtand van een narwal, waardoor de vis even beduusd raakt. Voor het arme beestje is dat het eindpunt van het leven, want luttele momenten later werkt de narwal zijn verdoofde prooi naar binnen. Dit gedrag was nog nooit eerder gefilmd.

De narwallen leven in het noorden van de wereld en zijn vrij zeldzaam. In Tremlay Sound in de noordelijke Canadese staat Nunavut zijn de beelden gemaakt door twee drones van Adam Ravetch, die onderzoek doet namens het Wereldnatuurfonds, samen met Canadese onderzoekers.

Brandon Laforest, specialist in arctische soorten bij het WWF, legt uit waarom narwallen zo'n mysterie zijn. "In tegenstelling tot andere walvissen springen ze niet. Daarnaast zijn ze ontzettend schuchter. Deze beelden brengen een geheel nieuwe manier van het gebruik van de slagtand aan het licht."

Overigens geeft de video één manier aan waarop narwallen hun slagtanden gebruiken, maar er kunnen natuurlijk ook nog meer manieren zijn. Zo worden ze wellicht gebruikt om ijs te doorboren, als wapens of voor echolocatie. Ook een narwallenversie van 'wie heeft de grootste lul?' is zeker niet uitgesloten.

De slagtand van een narwal is eigenlijk een linkerkies en kan bijna drie meter lang worden. De rechterversie van de tand groeit doorgaans niet naar buiten, hoewel dit bij een enkeling niet het geval is, resulterend in een narwal met twee grote slagtanden. De lamgeslagen vissen worden in hun geheel naar binnen gezogen, want meer naar buiten stekende tanden hebben de narwallen niet.

Narwallen die jagen met hun slagtanden (Bron: YouTube)