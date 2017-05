Tegenstander kickbokser Gerges lijkt dan toch écht bang Floris_Stempel 15-05-2017 20:41 print

Voor de tweede keer in korte tijd zegt de Brit Chi Lewis-Parry zijn gevecht met Amsterdamse kickbokser Hesdy Gerges af. Nadat de Brit in maart, een paar minuten voor het begin van het gevecht, afzegde vanwege 'te kleine handschoenen' is de reden van het meest recente afzeggen nog onbekend. Lewis-Parry laat niets van zich horen, waardoor de geruchten over de reden een eigen leven gaan leiden.

Glory-zwaargewicht Gerges was in maart enorm kwaad na het afzeggen van de Brit, een paar minuten voor hun gevecht tijdens kickboksgala Glory 39. Extra wrang was het feit dat dit gevecht tegen Lewis-Parry de langverwachtte terugkeer in de ring van Gerges zou inluiden en daarmee het begin van een nieuw traject met als einddoel de titel die nu nog in het bezit is van Rico Verhoeven. Gerges en Lewis-Parry begonnen dit verhaal als respectvolle collega's, maar na de raadselachtige opgave van de Brit was van dat respect volgens de Amsterdammer niets meer over.

In de ring mocht de 33-jarige kickbokser nog even zijn zegje doen en op niet mis te verstane wijze maakte Gerges Lewis-Parry duidelijk dat zijn volgende gevecht weer tegen de Amsterdammer moest zijn. 'Anders kun je maar beter gewoon stoppen,' aldus de afgetrainde Gerges in maart. De Brit luisterde blijkbaar naar dit advies en op social media maakte hij duidelijk dat Gerges 'niet moest zeuren' en dat hij deze keer 'zijn eigen handschoenen zou meebrengen.' Nu blijkt dat de voormalig pro-basketballer misschien tóch de verkeerde carrière heeft gekozen en hij stiekem liever de Britse Michael Jordan was geworden.



Hesdy Gerges vs Chi Lewis-Parry rivaliteit (Bron: Youtube/gloryworldseries)

Volgens coach Thom Harinck is kickboksorganisatie Glory op dit moment druk bezig om alsnog een nieuwe tegenstander voor zijn pupil te zoeken.

2 e keer is dat toeval ? Gelukkig hebben ze een andere tegenstander.Ze zijn bezig met 3 vechters.We willen de sterkste!Helaas maar waar ! https://t.co/eTMnivKA03 — Thom Harinck (@chakurikikancho) May 13, 2017

Kickboksgala Glory 41 wordt gehouden op zaterdag 20 mei in de Brabanthallen te Den Bosch, waar onder anderen de Nederlanders Rico Verhoeven, Robin van Roosmalen, Murthel Groenhart en Michael Duut in de ring te zien zullen zijn. Voor de liefhebbers, er zijn nog kaarten te krijgen via de Glory-website.

Ziggo zal dit gala live uitzenden op hun kanaal Ziggo Sport HD, de uitzending begint op 21:30 uur. Vanavond om 23:15 uur en vrijdag om 23:20 uur, zendt Ziggo een vooruitblik uit.