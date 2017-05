Utrecht raakt topscorer Haller kwijt aan Frankfurt heywoodu 15-05-2017 20:31 print

FC Utrecht zal een nieuwe topspits moeten vinden. Sébastien Haller heeft maandagavond aangekondigd te vertrekken bij de Domstedelingen. De 22-jarige Fransman heeft een contract getekend bij het Duitse Eintracht Frankfurt.

Haller kwam halverwege het seizoen 2014/15 op huurbasis over van AJ Auxerre en scoorde in zeventien wedstrijden gelijk elf keer in de Eredivisie, waarmee hij topscorer werd van FC Utrecht. Dat lukte een seizoen later opnieuw, dankzij zijn productie van negentien treffers. Dit seizoen staat de teller voor Haller op dertien goals, met de play-offs om Europees voetbal nog te gaan.

Met bekerwedstrijden meegerekend speelde Haller tot dusverre 94 wedstrijden voor Utrecht, waarin hij 49 keer tot scoren kwam.