Philip Cocu had een aantal jongelingen in zijn selectie opgenomen voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle, maar tot een debuut kwam het niet.

Dante Rigo, Albert Gudmundsson en Pablo Rosario behoorden tot de wedstrijdselectie voor het laatste competitieduel van het seizoen. PSV had het tegen PEC Zwolle moeilijker dan verwacht waardoor een debuut uitbleef.

De drie talenten bewijzen zich dit seizoen wekelijks bij Jong PSV. Cocu wilde ze mogelijk een kans bieden in de wedstrijd tegen PEC. De Eindhovenaren keken in de 78ste minuut echter nog tegen een 0-1 achterstand aan.

"Ik wil de wedstrijd winnen. Daar gaat het om als je bij PSV speelt, het is hier geen speeltuin", laat Cocu weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad. PSV kon in de slotminuten alsnog korte metten maken met PEC. Sterker nog, de wedstrijd eindigde in een 4-1 overwinning voor de Brabanders. Zij waren voor komend seizoen al verzekerd van Europa League-voetbal.



Cocu: "Het is hier geen speeltuin" (Pro Shots / Marcel Bonte)