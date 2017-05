De Haarlemse Hells Angels-president Lysander de R. (35) blijft voorlopig achter slot en grendel. Advocaat Remco Kint had de rechtbank vorige week gevraagd zijn cliënt in afwachting van zijn proces vrij te laten, maar de rechtbank in Haarlem wees dit maandag af.

De R. wordt verdacht van onder meer afpersing, wapenbezit en het leiding geven aan een criminele organisatie. Hij zou in 2015 opdracht hebben gegeven de auto van de toenmalige burgemeester van Haarlem Bernt Schneider in brand te steken en zou vorig jaar zijn betrokken bij de geweldsuitbarsting tussen de Angels en de rivaliserende Mongols bij het Van der Valk Hotel in Rotterdam. Ook zou hij achter de beschieting van een sporthal in het Noord-Hollandse Hoogwoud zitten, waar een rivaliserende motorclub een show zou houden.

De R. werd eind januari aangehouden in zijn cel. Hij zat een straf uit voor onder meer wapenbezit. Samen met hem werd toen de volledige Haarlemse afdeling van de Hells Angels opgerold. Van de tien leden zitten er nog vier vast. In het onderzoek kampt de politie met getuigen die uit angst geen verklaringen durven af te leggen, bleek vorige week.



Angels-baas blijft achter tralies (Foto: ANP)