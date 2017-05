Feest bij Sauber na 8e plek Wehrlein heywoodu 15-05-2017 15:48 print

Vorig jaar duurde het tot het einde van het Formule 1-seizoen, maar nu heeft Sauber de eerste punten al na een handvol races binnen. Pascal Wehrlein eindigde in Spanje op de achtste plek en dat mocht gevierd worden - ook al kostte een tijdstraf van vijf seconden hem zelfs de zevende plek.

"De strategie werkte echt perfect", jubelde Wehrlein, die pas voor de tweede keer in de punten eindigde in zijn F1-carrière. Vorig jaar pakte hij zijn eerste puntje, door in Oostenrijk in de Manor knap tiende te worden. "Dit hadden we na de trainingen niet verwacht, maar om nu ineens verrassend punten te pakken...dat voelt echt fantastisch."

Het was Sauber's beste prestatie sinds de Grand Prix van Rusland van 2015, toen Felipe Nasr zesde werd. "Ik moet het hele team bedanken voor dit resultaat. Hopelijk helpen de updates die we in Monaco op de auto zetten ons verder naar voren, zodat we resultaten als dit vaker kunnen gaan boeken."

Ook de grote baas bij Sauber, Monisha Kaltenborn, was uiteraard blij. "Het is een geweldig resultaat, vooral dankzij een geweldige strategie." Wehrlein reed lang op het setje softbanden waar hij de race op begon, waarna hij tijdens de virtual safety car naar binnen ging voor een setje mediums. Daar reed hij de race op uit. "Dit bewijst dat het de goede kant op gaat met Sauber. Nu zijn we benieuwd naar het resultaat in Monaco, met nieuwe updates op de auto."