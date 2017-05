Jezuswannabe opgegeten door krokodillen

Een lokale pastoor in Zuid-Afrika is afgelopen zaterdag hevig van zijn geloof gevallen. Dit bleef niet zonder gevolgen; hij is opgegeten door een paar hongerige krokodillen.

De man, Jonathan Mthethwa, wilde zijn geloofsgemeenschap een echt Bijbels wonder laten zien door het kunstje van de Here Jezus na te doen en over water te lopen. Waarschijnlijk was hij bijzonder zeker van zijn zaak, want hij waagde de dappere poging in de Krokodilrivier in Zuid-Afrika. Drie keer raden waar die naam vandaan komt.

De Heer houdt blijkbaar niet van concurrentie en een wonder bleef uit. De onfortuinlijke man liep het water in en wilde na dertig meter een poging doen omhoog te komen en over het water te lopen. Dat ging niet goed: hij werd gepakt door krokodillen. Ooggetuigen meldden dat de man in enkele minuten helemaal opgepeuzeld was. Enkel zijn sandalen bleven over.

Een lid van de plaatselijke kerk meldt: 'we begrijpen nog steeds niet wat er misgegaan is, hij heeft de hele week gevast en gebeden'.