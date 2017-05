Politie: geen grote incidenten in Rotterdam Redactie 15-05-2017 06:15 print

In Rotterdam zijn zondag tijdens het kampioenschap van Feyenoord geen bijzondere incidenten voorgevallen. De politie meldt dat de incidenten kleinschalig en beheersbaar waren. Vrijwel alles kon direct worden afgedaan door een bekeuring of schikking.

Wel moesten vier mensen de nacht in de cel doorbrengen vanwege een vechtpartij op de Binnenrotte. Ze worden verdacht van mishandeling. In totaal zijn 76 mensen aangehouden voor uiteenlopende feiten. Van discriminatie tot belediging en van het overtreden van de Opiumwet tot openbare dronkenschap.

Ook meldt de politie dat 7 van de 29 mensen met een meldplicht door hun misdragingen van een week eerder zich niet op het politiebureau hebben gemeld. De gevolgen daarvan worden bekeken door OM en politie.

Door het feestgedruis is tot 23.30 uur aan 160 mensen hulp verleend. 24 mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De rest werd ter plekke of bij een van de EHBO-posten in het centrum nagekeken.

Door het alcoholverbod dat in de binnenstad gold, hadden agenten het ook druk met het in beslag nemen van bier en andere alcoholhoudende dranken. De politie schat dat zo'n 10.000 liter is geconfisqueerd en zo'n 270 kilo aan vuurwerk.



Politie: geen grote incidenten in Rotterdam (Foto: ANP)