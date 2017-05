The Walking Dead-actrice bevallen van kindje sneakydesert 15-05-2017 06:12 print

The Walking Dead-actrice Christian Serratos is bevallen van haar eerste kind. Dat liet de 26-jarige actrice zondag weten via Instagram.

"Fijne Moederdag van kleine W en mij!", schreef Serratos onder de foto van haarzelf met de baby in haar armen gesloten. Ze maakte in maart bekend met haar vriend, zanger David Boyd, in verwachting te zijn. Details over het geslacht of de naam van de telg houdt het stel nog even geheim.

Serratos speelt sinds 2014 de rol van Rosita Espinoza in de hitserie The Walking Dead en was eerder te zien als Angela Weber in de populaire filmreeks The Twilight Saga met onder andere acteurs Kristen Stewart en Robert Pattinson.

Happy Mothers Day from little W and me! 💜 Een bericht gedeeld door Christian Serratos (@kishserratos) op14 Mei 2017 om 8:10 PDT

Klik hier als de Instagram embed niet werkt.



